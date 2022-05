Governo: Malpezzi, 'incomprensibili attacchi Salvini a Ue e Gentiloni' (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - “Sono sinceramente incomprensibili gli attacchi che la destra e Salvini portano all'Unione europea e al commissario Paolo Gentiloni. Le raccomandazioni che ci vengono fatte non riguardano tasse o altro ma ci ricordano solamente che dobbiamo portare a conclusione quelle riforme che ci permetteranno di portare a casa le risorse del Pnrr. Quelle riforme per le quali, su esplicita richiesta del Presidente della Repubblica, abbiamo dato vita al Governo Draghi". Lo afferma Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato. "E oggi sempre l'Europa -aggiunge- ha deciso di sospendere per un altro anno il Patto di stabilità. Sarebbe ora che la Lega smettesse di piantare bandierine elettorali e di attaccare il Pd e contribuisse ad aiutare il nostro Paese a crescere e a ... Leggi su iltempo (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Adnkronos) - “Sono sinceramentegliche la destra eportano all'Unione europea e al commissario Paolo. Le raccomandazioni che ci vengono fatte non riguardano tasse o altro ma ci ricordano solamente che dobbiamo portare a conclusione quelle riforme che ci permetteranno di portare a casa le risorse del Pnrr. Quelle riforme per le quali, su esplicita richiesta del Presidente della Repubblica, abbiamo dato vita alDraghi". Lo afferma Simona, capogruppo del Pd al Senato. "E oggi sempre l'Europa -aggiunge- ha deciso di sospendere per un altro anno il Patto di stabilità. Sarebbe ora che la Lega smettesse di piantare bandierine elettorali e di attaccare il Pd e contribuisse ad aiutare il nostro Paese a crescere e a ...

