Golden State ad un passo dalle Finals Nba

New York – . Nella notte italiana, i Warriors si sono aggiudicati gara-3 dell'atto conclusivo della Western Conference, superando i Dallas Mavericks per 109-100 e portandosi sul 3-0 nella serie. Tra i texani, non bastano i 40 punti realizzati da Doncic, top-scorer dell'incontro; tra i californiani, 31 punti di Curry e 27 di Wiggins. Questa notte gara-4 della finale di Eastern Conference tra Miami Heat e Boston Celtics (2-1).– Foto: agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

