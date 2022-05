Golden State ad un passo dalle Finals Nba

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 23 maggio 2022) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – . Nella notte italiana, i Warriors si sono aggiudicati gara-3 dell’atto conclusivo della Western Conference, superando i Dallas Mavericks per 109-100 e portandosi sul 3-0 nella serie. Tra i texani, non bastano i 40 punti realizzati da Doncic, top-scorer dell’incontro; tra i californiani, 31 punti di Curry e 27 di Wiggins. Questa notte gara-4 della finale di Eastern Conference tra Miami Heat e Boston Celtics (2-1).– Foto: agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.