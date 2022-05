Genoa | Amiri conferma il suo addio | 'Le nostre giornate insieme stanno per finire'

Advertising

Nadim ha salutato il Genoa e i suoi tifosi attraverso un post su Instagram: il trequartista tedesco era in prestito dal Bayer Leverkusen e torna in patria. "Sfortunatamente non abbiamo raggiunto il ...Genova " Nadiem Amiri saluta il Genoa: il centrocampista tedesco ha scritto una lettera per salutare i tifosi rossoblù. Amiri è arrivato a gennaio, doveva essere l'uomo in grado di far fare alla squadra il salto di ...Il campionato di Serie A è appena terminato ma è già tempo di saluti in casa Genoa. Dopo meno di 6 mesi in rossoblù, Nadiem Amiri dice addio al Grifone, affidando ai social il proprio messaggio di ...Amiri ai saluti: «Il Genoa avrà sempre un posto nel mio cuore». «Sono sicuro che questa squadra tornerà dove merita» ...