Francesca Morvillo, molto più di moglie di Giovanni Falcone (Di lunedì 23 maggio 2022) Bisognava aspettare trent'anni perché qualcuno raccontasse davvero chi era Francesca Morvillo. La moglie di Giovanni Falcone, uccisa con lui nella strage di Capaci, certo, ma anche molto di più. Francesca Morvillo è stata innanzitutto la prima magistrata italiana vittima della mafia. In questo doloroso anniversario che ricorda l'attentato di 30 anni fa, tra le tante opere di inchiesta, ricerca e narrazione legate alla ricorrenza, esce anche un libro, Non solo per amore", edito dalla Treccani e curato da tre docenti universitarie: Giovanna Fiume, Paola Maggio e Cetta Brancato che ha il merito di rendere giustizia alla figura di una donna che ha combattuto la mafia anche lei in prima linea.

