Forlì, doppio suicidio forse legato alla setta New Age Ramtha

Due coniugi, Paolo Neri e Stefania Platania di 67 e 65 anni, ex dipendenti del Senato e in pensione, si sarebbero suicidati nella loro abitazione a Spinello, frazione di Santa Sofia in provincia di Forlì. A dare l'allarme sono stati i figli della coppia, che non avevano loro notizie da un paio di giorni. "I due pensionati – dice all'Ansa Rossella Capuano, comandante dei carabinieri di Meldola – a quanto sappiamo non avevano problemi economici, né problemi di salute. Anche se su questo, essendo loro residenti a Roma, stiamo cercando ulteriori riscontri". I corpi sono stati rinvenuti nella camera da letto, uno di fianco all'altro. Accanto ai cadaveri, sarebbero state trovate due pistole regolarmente detenute e un biglietto indirizzato ai figli, su cui – riporta Open – c'è scritto «Vogliamo trovare ...

