Festeggiamenti scudetto, Theo scatenato: “Interista vaffanc**o” (Di lunedì 23 maggio 2022) È un Theo Hernandez euforico, quello che si è presentato davanti ai 40 mila tifosi rossoneri a Casa Milan. Il terzino francese, scatenato durante i Festeggiamenti, ha incitato i presenti facendo... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 23 maggio 2022) È unHernandez euforico, quello che si è presentato davanti ai 40 mila tifosi rossoneri a Casa Milan. Il terzino francese,durante i, ha incitato i presenti facendo...

repubblica : Calcio, festa Milan: a Pioli rubata la medaglia dello scudetto durante i festeggiamenti coi tifosi: 'Me l'hanno str… - fanpage : La medaglia dello #scudetto e del titolo di campione d'Italia strappata a Stefano Pioli durante i festeggiamenti.… - CB_Ignoranza : Durante i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del Milan, Stefano Pioli ha subito un episodio sgradevole,… - melogranoss : @Rachel__r91 @Liguglia @lukeskiva Per quanto siamo d'accordo sulla tossicità dei tifosi e che ci sia una grave manc… - comevspeaktome : @GabDiT_14 @vocedelverbo_ @OfficialSSLazio Io avevo 6 mesi ed era la festa della mamma giù in piazza e a una certa… -