Falcone | Claudio Martelli racconta la sua storia

Claudio Martelli, a trent'anni dalla strage di Capaci dove persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, continua a ribadire come non fu solo la Mafia ad uccidere il giudice, ma anche azione parallela di settori della magistratura, che lo "consegnarono" nelle mani di Totò Riina. Martelli ne parla nel suo libro "Vita e Persecuzione di Giovanni Falcone". Falcone: La verità raccontata da Claudio Martelli L'ex ministro, Giovanni Martelli, ripercorre in un libro la "persecuzione" del giudice antimafia a trent'anni dell'attentato: "Giovanni Falcone era il più importante, il più capace, il più famoso tra i giudici che hanno combattuto la mafia.

