Falcone, 30 anni strage Capaci. Salvini: “Mafiosi sono str… , gli vanno tolte pure mutande” (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – “Oggi è l’anniversario delle stragi di mafia di Capaci, che hanno seminato sangue, morte e disperazione, ma che hanno lasciato un seme nelle nuove generazioni”. Così Matteo Salvini, parlando in campagna elettorale a Segato, ricorda la strage in cui perse la vita il giudice Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e la scorta, nel ’92. “vanno portate via anche le mutande a questi stronzi che hanno pensato di mettere l’Italia sotto i loro tacchi, e da nord a sud, meritano solo disprezzo e sequestri”. “Io ricordo con orgoglio quando ho dato il primo colpo di ruspa alla villa dei Casamonica sequestrata”, ai Mafiosi “va sequestrato tutto il possibile”, dice Salvini: “La mafia va combattuta sempre, ovunque e ... Leggi su italiasera (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – “Oggi è l’versario delle stragi di mafia di, che hanno seminato sangue, morte e disperazione, ma che hanno lasciato un seme nelle nuove generazioni”. Così Matteo, parlando in campagna elettorale a Segato, ricorda lain cui perse la vita il giudice Giov, Francesca Morvillo e la scorta, nel ’92. “portate via anche lea questi stronzi che hanno pensato di mettere l’Italia sotto i loro tacchi, e da nord a sud, meritano solo disprezzo e sequestri”. “Io ricordo con orgoglio quando ho dato il primo colpo di ruspa alla villa dei Casamonica sequestrata”, ai“va sequestrato tutto il possibile”, dice: “La mafia va combattuta sempre, ovunque e ...

