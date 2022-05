Dichiarazione dei redditi 2022: online i modelli precompilati (Di lunedì 23 maggio 2022) Si appresta ad entrare nel vivo la procedura per la Dichiarazione dei redditi 2022: sono infatti disponibili online i modelli predisposti dal Fisco per l’agevolazione della domanda. Le domande precompilate si dotano quest’anno di un miliardo e 200 milioni di dati già inseriti. Dal 31 maggio la Dichiarazione dei redditi potrà essere inviata, senza modificare le informazioni preinserite, oppure integrata a seconda delle necessità personali. Le date di scadenza rimangono il 30 settembre per coloro i quali presentino il 730, e il 30 novembre per gli utilizzatori di applicazione redditi web. Soddisfazione per l’implementazione delle dichiarazioni precompilate anche da parte di Ernesto Maria Ruffini, Direttore dell’Agenzia delle Entrate: “La ... Leggi su zon (Di lunedì 23 maggio 2022) Si appresta ad entrare nel vivo la procedura per ladei: sono infatti disponibilipredisposti dal Fisco per l’agevolazione della domanda. Le domande precompilate si dotano quest’anno di un miliardo e 200 milioni di dati già inseriti. Dal 31 maggio ladeipotrà essere inviata, senza modificare le informazioni preinserite, oppure integrata a seconda delle necessità personali. Le date di scadenza rimangono il 30 settembre per coloro i quali presentino il 730, e il 30 novembre per gli utilizzatori di applicazioneweb. Soddisfazione per l’implementazione delle dichiarazioni precompilate anche da parte di Ernesto Maria Ruffini, Direttore dell’Agenzia delle Entrate: “La ...

