Advertising

corrierefirenze : Ci sarebbero state illecite sottrazioni di denaro delle quali l’imputato era a conoscenza omettendo però di mettere… - edwardIT : RT @infosec202002: Criptovalute, le sanzioni USA si eludono con i Bitcoin #Bitcoin #criptovalute #edoardolisi #evasionefiscale #processo #… - infosec202002 : Criptovalute, le sanzioni USA si eludono con i Bitcoin #Bitcoin #criptovalute #edoardolisi #evasionefiscale… - Triskellx : RT @conio: Quanti #Bitcoin possono esserci in circolazione? Il numero massimo di #BTC è pari a 21 milioni! Al contrario delle valute fiat… - _samuelegallo_ : RT @conio: Quanti #Bitcoin possono esserci in circolazione? Il numero massimo di #BTC è pari a 21 milioni! Al contrario delle valute fiat… -

Agenzia ANSA

Va aa Firenze l'amministratore di una piattaforma web perdove ci sarebbe stata la più grande frode informatica scoperta, equivalente a circa 120 milioni di euro. Lo ha deciso il ...Questa mattina il gup di Firenze lo ha mandato acon una pioggia di accuse, tra cui frode informatica e bancarotta. Criptovalute, a processo per maxi-frode da 120 mln euro - Cronaca Va a processo a Firenze l'amministratore di una piattaforma web per criptovalute dove ci sarebbe stata la più grande frode informatica scoperta, equivalente a circa 120 milioni di euro. (ANSA) ...La più grande frode informatica mai scoperta. Ci sarebbero state illecite sottrazioni di denaro delle quali l’imputato era a conoscenza omettendo però di mettere in sicurezza la piattaforma web ...