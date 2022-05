Cori e fuochi d'artificio: Di Maria, il tributo dei tifosi del Psg è commovente (Di lunedì 23 maggio 2022) Angel Di Maria saluta così il Psg. E scrive su Instagram: "Se stava diventando una notte meravigliosa, questo ha reso la notte più che indimenticabile, perfetta. Non ci sono parole per ringraziarvi ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 23 maggio 2022) Angel Disaluta così il Psg. E scrive su Instagram: "Se stava diventando una notte meravigliosa, questo ha reso la notte più che indimenticabile, perfetta. Non ci sono parole per ringraziarvi ...

Advertising

ilfattovideo : Milan campione d’Italia, 50 mila persone in piazza Duomo tra bandiere rossonere, cori e fuochi d’artificio: esplode… - AnsaLombardia : Scudetto Milan: pullman rossoneri lascia il Mapei Stadium. Fuochi d'artificio e cori tifosi, bus squadra rientra a… - sisilg_ : Ieri sera, p.le Loreto. Cena thailandese con clacson, cori, fumogeni, fuochi d'artificio, gente in piedi sulle auto… - Ansa_ER : Scudetto Milan: pullman rossoneri lascia il Mapei Stadium. Fuochi d'artificio e cori tifosi, bus squadra rientra a… - TDROLDLADY : Sento caroselli, cori e fuochi d' artificio per salutare il Milan Campione d' Italia 21/22..., Scudetto numero 19 p… -