Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger annunciano nascita e nome della bambina (Di lunedì 23 maggio 2022) Chris Pratt e la moglie Katherine Schwarzenegger hanno annunciato la nascita della loro seconda figlia. La bambina si chiama Eloise Christina Schwarzenegger Pratt. L'annuncio è stato pubblicato sui rispettivi account Instagram, con una foto del nome della bambina e la data di nascita, il 21 maggio 2022. E sotto le parole: Siamo così entusiasti di annunciare la nascita della nostra seconda figlia, Eloise Christina Schwarzenegger Pratt. La mamma e il bambino stanno bene. Ci sentiamo oltremodo benedetti e grati. Con affetto, Katherine e Chris.

