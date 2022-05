Carfagna in visita a Salerno | il disappunto di Visconti Asi | “Un’occasione persa”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Marae’ stata oggi aper avviare l’iter del Contratto Istituzionale di Sviluppo della Grande. Un tavolo istituzionale in cui però non è stata prevista la presenza di rappresentanti di Enti e Istituzioni impegnate da tempo, sul campo, sui temi dello sviluppo economico e del rilancio del tessuto produttivo locale”. Lo ha dichiarato in una nota il Presidente del Consorzio Asi diAntonio, che ha aggiunto: “Un tavolo “anomalo” in cui, non si potrà discutere, seppure di sviluppo si tratta, dei temi che coinvolgono le aree industriali e produttive salernitane, nonché delle Zone Economiche Speciali che, sul nostro territorio, sono state perimetrate per l’83% ...