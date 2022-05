Capaci, quel tratto di autostrada che fa scattare ancora lacrime e rabbia (Di lunedì 23 maggio 2022) Quando percorri quel tratto di autostrada, tra l’aeroporto di Punta Raisi e la città di Palermo, quel pezzetto in territorio di Capaci oggi segnalato da due alte stele, non puoi non pensare a quel giorno di trent’anni fa. Ventitré maggio 1992. Ore 17.57. Un’auto esplode: è la Fiat Croma che riporta il giudice Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morvillo a casa da Roma. Non puoi non pensare alle vite spezzate da quello scoppio azionato a poche decine di metri di distanza: cinque. Oltre al magistrato e alla consorte, tre uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Non puoi non pensare che è stato un attentato annunciato, annunciatissimo. Ciononostante nessuno l’ha fermato. Non puoi non pensare che di lì a meno di due mesi l’alter ego del ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 23 maggio 2022) Quando percorridi, tra l’aeroporto di Punta Raisi e la città di Palermo,pezzetto in territorio dioggi segnalato da due alte stele, non puoi non pensare agiorno di trent’anni fa. Ventitré maggio 1992. Ore 17.57. Un’auto esplode: è la Fiat Croma che riporta il giudice Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morvillo a casa da Roma. Non puoi non pensare alle vite spezzate dalo scoppio azionato a poche decine di metri di distanza: cinque. Oltre al magistrato e alla consorte, tre uomini della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Non puoi non pensare che è stato un attentato annunciato, annunciatissimo. Ciononostante nessuno l’ha fermato. Non puoi non pensare che di lì a meno di due mesi l’alter ego del ...

poliziadistato : L'auto #QuartoSavona15 in cui viaggiavano Antonio, Vito e Rocco a #Capaci continua il suo viaggio incontrando i gio… - Corriere : «C’è stato un incidente a Capaci»: come vivemmo da cronisti quel 23 maggio di 30 anni fa - infoitinterno : Capaci a 30 anni dalla strage: i misteri nascosti in quel cratere dell'autostrada - SimoneCosimi : Quel 23 maggio 1992 avevo 8 anni e mezzo. Arrivò la notizia di Capaci: ricorderò finché vivrò l’espressione di inc… - SimoneCosimi : Maria Grazia Mazzola quel 23 maggio 1992: non c’è guerra su TikTok che tocchi la potenza di quel reportage dalla strage di #Capaci -