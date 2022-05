Cantù-Ravenna stasera in tv: orario e diretta streaming gara-2 semifinali playoff 2022 basket Serie A2 (Di lunedì 23 maggio 2022) L’orario e come vedere in diretta Acqua S. Bernardo Cantù-OraSì Ravenna, sfida valida come gara-2 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2021/2022 di basket. I padroni di casa si sono imposti di misura in gara-1al termine di una partita molto equilibrata. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di lunedì 23 maggio, con la sfida che sarà visibile in diretta streaming tramite abbonamento alla piattaforma ufficiale lnppass. In alternativa, Sportface vi proporrà una diretta testuale. SEGUI LA diretta TESTUALE RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) L’e come vedere inAcqua S. Bernardo-OraSì, sfida valida come-2 delledeidellaA2 2021/di. I padroni di casa si sono imposti di misura in-1al termine di una partita molto equilibrata. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di lunedì 23 maggio, con la sfida che sarà visibile intramite abbonamento alla piattaforma ufficiale lnppass. In alternativa, Sportface vi proporrà unatestuale. SEGUI LATESTUALE RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI SportFace.

