Bronzetti-Ostapenko in tv | data | orario | canale e diretta streaming Roland Garros 2022

Lucia Bronzetti affronterà Jelena Ostapenko al primo turno del Roland Garros 2022. Semifinalista a Rabat, Bronzetti proverà a ripetersi sui campi di Parigi, dove però la dea bendata non le ha sorriso. All'esordio troverà infatti la campionessa del 2017 Ostapenko, che sicuramente non è a quei livelli ma resta una tennista molto ostica. Gli ultimi risultati della lettone, reduce da cinque sconfitte consecutive, lasciano ben sperare ma Lucia scenderà in campo da sfavorita. Tra le due non ci sono precedenti. IL TABELLONE IL MONTEPREMI CALENDARIO, PROGRAMMA E TV La sfida andrà in scena martedì 24 maggio sul Court 14 (inizio fissato alle ore 11:00). La diretta televisiva dell'evento di riferimento tra l'italiano e l'ellenico sarà proposta ...

