Auto su asilo: dimessi gemellini ricoverati all'Aquila (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono stati dimessi oggi intorno alle 15 dal reparto di pediatria dell'ospedale dell'Aquila i due gemellini rimasti coinvolti, insieme ad altri quattro bambini, nell'incidente alla scuola materna '... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono statioggi intorno alle 15 dal reparto di pediatria dell'ospedale dell'i duerimasti coinvolti, insieme ad altri quattro bambini, nell'incidente alla scuola materna '...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH I Auto in giardino d'asilo a L'Aquila: un bimbo è morto, un altro è grave. Quattro feriti, in tutto sei bamb… - rtl1025 : ?? Un gruppo di bambini che stava giocando nel giardino dell'#asilo è stato investito da un auto che ha sfondato la… - Agenzia_Ansa : Il bimbo morto aveva 4 anni. Nell'asilo in quel momento c'erano 10 bimbi. Molti hanno riportato dei graffi durante… - vitaindiretta : L'Aquila, l'addio a Tommaso, il bimbo di 4 anni morto travolto da un'auto mentre giocava all'asilo. Segui su RaiPla… - IANMILIN : Bimbo morto nell'asilo a L'Aquila, la Procura: «Un errore, marcia auto tolta inavvertitamente»… -