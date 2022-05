Atletica, altro infortunio per Jacobs: i tempi di recupero (Di lunedì 23 maggio 2022) Il fisico non dà pace a Marcell Jacobs. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il campione olimpico di Tokyo 2020 dei 100 metri dovrà stare a riposo per 10 giorni per una distrazione di primo grado rimediata mercoledì scorso a Savona. Una brutta notizia per ... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 23 maggio 2022) Il fisico non dà pace a Marcell. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il campione olimpico di Tokyo 2020 dei 100 metri dovrà stare a riposo per 10 giorni per una distrazione di primo grado rimediata mercoledì scorso a Savona. Una brutta notizia per ...

Una brutta notizia per Marcell Jacobs, che deve così rinunciare alla tappa di Diamond League di sabato a Eugene, in Oregon, dove tornerà a luglio per i Mondiali di atletica. L'uomo più veloce del mondo dovrà stare a riposo per 10 giorni per una distrazione di primo grado rimediata mercoledì scorso a Savona.