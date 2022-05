Alessia Marcuzzi torna in televisione: ecco dove e quando la rivedremo (Di lunedì 23 maggio 2022) Alessia Marcuzzi torna in tv. Un anno dopo l’addio a Mediaset, la conduttrice romana varcherà nuovamente la soglia di uno studio televisivo. L’annuncio è stato dato da Mara Venier a Che Tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio. Zia Mara, ospite nella trasmissione di Fazio per presentare Domenica In Show, la puntata speciale del contenitore domenicale che ha condotto per 14 edizioni, ha presentato gli ospiti che interverranno nel corso della trasmissione che andrà in onda venerdì 27 Maggio. Come hanno riportato i colleghi di Biccy.it, la Venier ha fatto anche il nome di Alessia Marcuzzi: Ci saranno tante sorprese e tantissimi amici che verranno. Quindi come ospiti avremo Renzo, (Arbore, ndr), ma anche Ferzan Ozpetek, ci sarà Alessia Marcuzzi, ma anche ... Leggi su isaechia (Di lunedì 23 maggio 2022)in tv. Un anno dopo l’addio a Mediaset, la conduttrice romana varcherà nuovamente la soglia di uno studio televisivo. L’annuncio è stato dato da Mara Venier a Che Tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio. Zia Mara, ospite nella trasmissione di Fazio per presentare Domenica In Show, la puntata speciale del contenitore domenicale che ha condotto per 14 edizioni, ha presentato gli ospiti che interverranno nel corso della trasmissione che andrà in onda venerdì 27 Maggio. Come hanno riportato i colleghi di Biccy.it, la Venier ha fatto anche il nome di: Ci saranno tante sorprese e tantissimi amici che verranno. Quindi come ospiti avremo Renzo, (Arbore, ndr), ma anche Ferzan Ozpetek, ci sarà, ma anche ...

Advertising

IsaeChia : Alessia Marcuzzi torna in televisione: ecco dove e quando la rivedremo Un anno fa la conduttrice aveva annunciato… - TeleVisionaro : RT @Baccotvnews: ??Gli ospiti di zia Mara per la grande festa di #Domenicain in prima serata ven. 27 maggio. Alessia Marcuzzi, Stefano De Ma… - Baccotvnews : ??Gli ospiti di zia Mara per la grande festa di #Domenicain in prima serata ven. 27 maggio. Alessia Marcuzzi, Stefan… - ilvolosiciliafp : RT @Cinguetterai: Nello speciale per i 30 anni #DomenicaIn, in prima serata il 27 maggio, ci saranno Renzo Arbore, Ferzan Ozpetek, Alessia… - Nic_dls00 : #DomenicaIn Show, tutti gli ospiti dello speciale in prima serata ?????? -