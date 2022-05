730 precompilato 2022, perché si può modificare senza paura (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – È disponibile, da oggi, sul sito dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi precompilata 2022. Per vederla, basta utilizzare lo spid, la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi, e accedere all’area riservata presente sul sito dell’Agenzia. I modelli sono stati predisposti dal Fisco in base alle informazioni in suo possesso. Una mole consistente, visto che sono stati già inseriti 1 miliardo e 200 milioni di dati. Da martedì 31 maggio sarà possibile inviare la dichiarazione, accettandola così com’è oppure procedendo alle opportune modifiche e integrazioni. E qui nasce la prima domanda, essenziale. Conviene accettare il 730 già predisposto, senza modificarlo, con la convinzione di evitare così i controlli successivi e il rischio di incorrere in sanzioni e interessi, oppure è meglio rettificare o ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – È disponibile, da oggi, sul sito dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi precompilata. Per vederla, basta utilizzare lo spid, la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi, e accedere all’area riservata presente sul sito dell’Agenzia. I modelli sono stati predisposti dal Fisco in base alle informazioni in suo possesso. Una mole consistente, visto che sono stati già inseriti 1 miliardo e 200 milioni di dati. Da martedì 31 maggio sarà possibile inviare la dichiarazione, accettandola così com’è oppure procedendo alle opportune modifiche e integrazioni. E qui nasce la prima domanda, essenziale. Conviene accettare il 730 già predisposto,modificarlo, con la convinzione di evitare così i controlli successivi e il rischio di incorrere in sanzioni e interessi, oppure è meglio rettificare o ...

