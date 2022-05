30 anni da Capaci, Alessandra Dolci: “Dopo le stragi tensione ideale che chiedeva giustizia. Oggi sta scemando, sta a noi tenerla alta” (Di lunedì 23 maggio 2022) “C’è un diritto alla verità di tutti noi cittadini italiani che ancora aspetta una risposta”. Il procuratore aggiunto Alessandra Dolci, coordinatrice della Direzione distrettuale antimafia di Milano, commenta così i punti ancora oscuri sugli attentati che uccisero i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Nel giorno del trentennale della strage di Capaci, Alessandra Dolci ha preso parte al convegno alla Camera del Lavoro organizzato dal Coordinamento delle scuole milanesi per la legalità e la cittadinanza attiva e il Centro per la legalità di Milano, con il contributo di Libera Milano e della scuola di formazione Antonino Caponnetto. Alla platea di studenti la coordinatrice della DDA ha raccontato quei giorni del 1992, “giorni che uno ricorderà per sempre nella vita”. Ma ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) “C’è un diritto alla verità di tutti noi cittadini italiani che ancora aspetta una risposta”. Il procuratore aggiunto, coordinatrice della Direzione distrettuale antimafia di Milano, commenta così i punti ancora oscuri sugli attentati che uccisero i magistrati GiovFalcone e Paolo Borsellino. Nel giorno del trentennale della strage diha preso parte al convegno alla Camera del Lavoro organizzato dal Coordinamento delle scuole milanesi per la legalità e la cittadinanza attiva e il Centro per la legalità di Milano, con il contributo di Libera Milano e della scuola di formazione Antonino Caponnetto. Alla platea di studenti la coordinatrice della DDA ha raccontato quei giorni del 1992, “giorni che uno ricorderà per sempre nella vita”. Ma ha ...

