Zelensky a Draghi: «Non siamo pronti per veri negoziati: prima aiutateci a riconquistare i nostri territori» (Di domenica 22 maggio 2022) «Non siamo ancora pronti per dei veri negoziati di pace. Ne potremo discutere solo quando avremo riconquistato tutti i territori che la Russia ci ha sottratto dal primo giorno della guerra». Così il leader ucraino Zelensky nel corso della telefonata di ieri 21 maggio con il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi. La pace tra Ucraina e Russia, dunque, sembra essere lontana. «Spero che l’Italia continui a sostenerci con i sistemi di difesa e i dispositivi militari che ci servono per la nostra lotta di liberazione», ha aggiunto Zelensky, come riporta Marco Galluzzo, oggi 22 maggio, sul Corriere della Sera. Il leader ucraino ha chiesto a Draghi di aiutare il suo Paese a entrare nell’Unione europea, «nonostante le resistenze di ... Leggi su open.online (Di domenica 22 maggio 2022) «Nonancoraper deidi pace. Ne potremo discutere solo quando avremo riconquistato tutti iche la Russia ci ha sottratto dal primo giorno della guerra». Così il leader ucrainonel corso della telefonata di ieri 21 maggio con il presidente del Consiglio italiano Mario. La pace tra Ucraina e Russia, dunque, sembra essere lontana. «Spero che l’Italia continui a sostenerci con i sistemi di difesa e i dispositivi militari che ci servono per la nostra lotta di liberazione», ha aggiunto, come riporta Marco Galluzzo, oggi 22 maggio, sul Corriere della Sera. Il leader ucraino ha chiesto adi aiutare il suo Paese a entrare nell’Unione europea, «nonostante le resistenze di ...

Advertising

FerdiGiugliano : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi ????, ha avuto una conversazione telefonica con Il presidente dell'Ucraina… - Agenzia_Ansa : Mosca vieta l'ingresso a Biden, Zuckerberg e altri mille. Zelensky sente Draghi e lo ringrazia per 'l'incondizion… - fattoquotidiano : #ZELENSKY E I PICCOLI STOLTENBERG DA SPIAGGIA “Dovrà essere #Kiev a decidere quale pace accettare”. Lo ha detto Mar… - Radio1Rai : #Ucraina Telefonata tra #Draghi e #Zelensky, che ha ringraziato l'Italia per il sostegno. Intanto, resta l'incognit… - adrimarket : @Palazzo_Chigi @ZelenskyyUa La conversazione telefonica tra Draghi e Zelensky in esclusiva. -