Versilia, cadavere in spiaggia: lo ha visto un uomo che portava il cane a spasso (Di domenica 22 maggio 2022) Il corpo viene rimosso (Foto Umicini) Per approfondire : Articolo : cadavere in mare trovato all'alba in Versilia Quel cadavere era sulla spiaggia, portato dal mare. Orrore in Versilia , a Marina di ... Leggi su lanazione (Di domenica 22 maggio 2022) Il corpo viene rimosso (Foto Umicini) Per approfondire : Articolo :in mare trovato all'alba inQuelera sulla, portato dal mare. Orrore in, a Marina di ...

Advertising

SaCe86 : Cadavere in mare trovato all'alba in Versilia - Naz_Viareggio : Cadavere in mare trovato all'alba in Versilia - rep_firenze : Cadavere in mare davanti alla Bussola, giallo in Versilia - controradio : Cadavere recuperato in mare Versilia -