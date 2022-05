Tre gol allo Spezia, il Napoli chiude la stagione con una vittoria (Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ultima giornata di Serie A il Napoli vince per 3-0 in casa dello Spezia. La squadra di Thiago Motta chiude così la stagione davanti al proprio pubblico affrontando i ragazzi di Luciano Spalletti, proprio la squadra contro cui è iniziata la cavalcata. Già prima del match entrambe i club non avevano più nulla da chiedere alla classifica: lo Spezia era sicuro di aver raggiunto la salvezza aritmetica, mentre il Napoli il terzo posto e la qualificazione in Champions League. E’ il primo tempo a segnare il match: azzurri avanti 3-0 con i gol di Politano, Zielinski e Demme, ma a catturare l’attenzione è stato ciò che è successo sugli spalti, con gli incidenti tra gli ultras delle due squadre. L’arbitro Marchetti ha sospeso la partita per oltre una decina di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ultima giornata di Serie A ilvince per 3-0 in casa dello. La squadra di Thiago Mottacosì ladavanti al proprio pubblico affrontando i ragazzi di Luciano Spalletti, proprio la squadra contro cui è iniziata la cavalcata. Già prima del match entrambe i club non avevano più nulla da chiedere alla classifica: loera sicuro di aver raggiunto la salvezza aritmetica, mentre ilil terzo posto e la qualificazione in Champions League. E’ il primo tempo a segnare il match: azzurri avanti 3-0 con i gol di Politano, Zielinski e Demme, ma a catturare l’attenzione è stato ciò che è successo sugli spalti, con gli incidenti tra gli ultras delle due squadre. L’arbitro Marchetti ha sospeso la partita per oltre una decina di ...

