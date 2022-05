Serie A, l’Inter saluta lo scudetto con un 3-0 alla Sampdoria: decisiva la doppietta di Correa (Di domenica 22 maggio 2022) l’Inter fa il suo dovere ma non basta pr vincere un campionato. Il Milan infatti ha sbancato il Mapei Stadium e ha reso ininfluente la buona prestazione dei padroni di casa condita da ben tre reti, segnate tutte nel secondo tempo. Ad aprire i conti ci ha pensato Ivan Perisic, poi Correa in poco in quattro minuti trafigge per la seconda e terza volta Audero. La partita l’Inter preme sin da subito sull’acceleratore creando diverse occasioni da rete senza tuttavia sbloccare il parziale. La Sampdoria si difende con ordine e ringrazia Audero, autore di almeno tre parate decisive. Nel secondo tempo i ritmi calano visto il risultato di Sassuolo, tuttavia i nerazzurri fanno il loro dovere: Ivan Perisic ha aperto le marcature al 49? minuto trasformando l’assist di Barella. Il croato con il suo sinistro non ha lasciato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 22 maggio 2022)fa il suo dovere ma non basta pr vincere un campionato. Il Milan infatti ha sbancato il Mapei Stadium e ha reso ininfluente la buona prestazione dei padroni di casa condita da ben tre reti, segnate tutte nel secondo tempo. Ad aprire i conti ci ha pensato Ivan Perisic, poiin poco in quattro minuti trafigge per la seconda e terza volta Audero. La partitapreme sin da subito sull’acceleratore creando diverse occasioni da rete senza tuttavia sbloccare il parziale. Lasi difende con ordine e ringrazia Audero, autore di almeno tre parate decisive. Nel secondo tempo i ritmi calano visto il risultato di Sassuolo, tuttavia i nerazzurri fanno il loro dovere: Ivan Perisic ha aperto le marcature al 49? minuto trasformando l’assist di Barella. Il croato con il suo sinistro non ha lasciato ...

Advertising

SkySport : ?? Bolgia a San Siro per l'arrivo dell'Inter ?? Le formazioni ufficiali contro la Samp ?? - Agenzia_Ansa : SERIE A I Il Milan è campione d'Italia. È il suo 19esimo titolo. Sassuolo battuto 3-0. Vince anche l'Inter 3-0 con… - Gazzetta_it : Milan oltre ogni limite, ma storia e Sassuolo fanno sperare l’Inter - Sergiunicum : @FBiasin Se ti scuciono lo Scudetto dal petto, la stagione non può essere considerata positiva. Soprattutto con una… - Salvato95551627 : RT @TuttoMercatoWeb: Albo d’Oro Serie A, il Milan aggancia l’Inter a quota 19. Parte il testa a testa per la seconda stella -