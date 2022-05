Scoperta una nuova Atlantide: ecco dove si trova e come è stata trovata (Di domenica 22 maggio 2022) George Gelé non è un archeologo, ma è un appassionato di storia e di ricerche collegate al mondo del mistero. Un tipo eccentrico, senza dubbio, che sostiene di aver trovato una città sottomarina con una grande piramide sommersa al largo delle isole Chandleur, nel Golfo del Messico. Il personaggio, in quanto a curriculum e campo d’indagine, non offre molte garanzie. Ma afferma di aver compiuto numerosi sopralluoghi nel sito in cui crede si trovi una città antica di dodicimila anni. Un sub in una ricerca archeologica subacquea (Pixabay) – www.curiosauro.itLa piramide sommersa dell’Atlantide messicana Gelé ha parlato della sua Scoperta con numerosi tabloid inglesi. E, incredibilmente, ha ottenuto parecchia attenzione. Durante le sue interviste ha riferito di essere entrato in contatto con misteriosi tumuli di granito nascosti appena al ... Leggi su curiosauro (Di domenica 22 maggio 2022) George Gelé non è un archeologo, ma è un appassionato di storia e di ricerche collegate al mondo del mistero. Un tipo eccentrico, senza dubbio, che sostiene di averto una città sottomarina con una grande piramide sommersa al largo delle isole Chandleur, nel Golfo del Messico. Il personaggio, in quanto a curriculum e campo d’indagine, non offre molte garanzie. Ma afferma di aver compiuto numerosi sopralluoghi nel sito in cui crede si trovi una città antica di dodicimila anni. Un sub in una ricerca archeologica subacquea (Pixabay) – www.curiosauro.itLa piramide sommersa dell’messicana Gelé ha parlato della suacon numerosi tabloid inglesi. E, incredibilmente, ha ottenuto parecchia attenzione. Durante le sue interviste ha riferito di essere entrato in contatto con misteriosi tumuli di granito nascosti appena al ...

