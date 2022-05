Sardegna, in piazza contro la mega esercitazione Nato (Di domenica 22 maggio 2022) Domenica 22 maggio i militanti di tutte le sigle della galassia antimilitarista e pacifista sarda, ma anche tanti semplici cittadini, hanno dato vita a una protesta lanciata dal collettivo Sardinnia L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 22 maggio 2022) Domenica 22 maggio i militanti di tutte le sigle della galassia antimilitarista e pacifista sarda, ma anche tanti semplici cittadini, hanno dato vita a una protesta lanciata dal collettivo Sardinnia L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

UnioneSarda : #Sardegna - “Non estradate Assange”: sit-in di solidarietà in piazza a #Cagliari - enricomontibell : RT @ilmanifesto: Sardegna, in piazza contro la mega esercitazione Nato | il manifesto - cdghietta : RT @ilmanifesto: Sardegna, in piazza contro la mega esercitazione Nato | il manifesto - Pippo78052783 : RT @ilmanifesto: Sardegna, in piazza contro la mega esercitazione Nato | il manifesto - DisobbedireOra : RT @ilmanifesto: Sardegna, in piazza contro la mega esercitazione Nato | il manifesto -