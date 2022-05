Rita Dalla Chiesa derubata da un venditore ambulante di rose (Di domenica 22 maggio 2022) Rita Dalla Chiesa è stata derubata da un venditore ambulante. La conduttrice mentre si recava sulla lapide della cognata Emilia Castelli, moglie di suo fratello Nando morta lo scorso anno a causa di una malattia. Il volto noto del piccolo schermo e figlia del generale Dalla Chiesa stava comprando delle rose durante l’accaduto. Convinta di aiutarlo, la conduttrice racconta su Twitter: “Grazie al venditore ambulante di rose che oggi, mentre gliene compravo alcune da portare davanti alla lapide di mia cognata, ha messo le mani nella mia borsa, facendo finta di mettermene una in regalo e mi ha rubato tutti i soldi. Non aggiungo altro”. Grazie al venditore ... Leggi su diredonna (Di domenica 22 maggio 2022)è statada un. La conduttrice mentre si recava sulla lapide della cognata Emilia Castelli, moglie di suo fratello Nando morta lo scorso anno a causa di una malattia. Il volto noto del piccolo schermo e figlia del generalestava comprando delledurante l’accaduto. Convinta di aiutarlo, la conduttrice racconta su Twitter: “Grazie aldiche oggi, mentre gliene compravo alcune da portare davanti alla lapide di mia cognata, ha messo le mani nella mia borsa, facendo finta di mettermene una in regalo e mi ha rubato tutti i soldi. Non aggiungo altro”. Grazie al...

Advertising

fanpage : Una brutta disavventura per Rita Dalla Chiesa. - cristinatigre : @ritadallachiesa Non credo che chi accusa @ritadallachiesa di favorire il commercio 'in nero' si ricordi di chi è F… - carolagardini : RT @luciasandulli1: Gloriosa Santa Rita,avvocata nei casi disperati,a Te ricorro, fa'che Dio mi liberi dalla mia afflizione e allontani l'a… - 24Trends_Italia : 16. Selena Gomez - 10mille+ 17. Liverpool-Wolverhampton - 10mille+ 18. Eurolega - 10mille+ 19. Federica Pellegrini… - Wow50412272 : Rita Dalla Chiesa derubata al cimitero: «Mi ha infilato la mano nella borsa...». Cos'è accaduto Leggi:… -