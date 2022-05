(Di domenica 22 maggio 2022)è infatti l’ultima roccaforte ucraina nell’area di Luhansk, controllata per il 90% dai russi. Per loro conquistare la città vorrebbe significare molto, permettendogli di allargare il dominio sul territorio ucraino, estendendolo fino alle porte del Donbass

Advertising

RaiNews : La città del #Donbass martellata ogni giorno dai bombardamenti russi #Ucraina #Severodonetsk - Marilenapas : RT @RaiNews: La città del #Donbass martellata ogni giorno dai bombardamenti russi #Ucraina #Severodonetsk - cbertolotti1 : Ucraina: Obiettivo #Severodonetsk, la spinta di Mosca per un'altra #Mariupol dopo 3 mesi di difficoltà. Una mia rif… - fabiozpp : RT @RaiNews: La città del #Donbass martellata ogni giorno dai bombardamenti russi #Ucraina #Severodonetsk - ParliamoDiNews : L'assedio a Severodonetsk, prossimo obiettivo dell'avanzata russa #lɺssedio #severodonetsk #prossimo… -

Assalto alla città di, che si sta trasformando in una nuova Mariupol", secondo Kiev. ... 00.01 " Zelensky a Johnson,aumento export grano Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ...... l'esercito di Kiev nei suoi report ha sottolineato comesi appresti oramai a diventare la nuova Mariupol . La città situata ad ovest di Lugansk sarebbe adesso il vero nuovo...Guerra in Ucraina, escalation nel Donbass e Washington valuta l'invio di truppe per proteggere l'ambasciata Usa.Al momento il Pentagono dichiara che nessuna decisione è stata presa, ma presto soldati Usa potrebbero arrivare in Ucraina a protezione della propria ambasciata a Kiev. Intanto nel Donbass l'offensiva ...