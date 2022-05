Noi Di Centro | Agostinelli | “Conservatorio di Benevento alla convention di FI? Episodio gravissimo”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Se quanto letto da Il Fatto Quotidiano, Il Mattino e il Sannio Quotidiano, circa l’esibizione dell’orchestra delStatale di Musica Sala didi Forza Italia, risultasse vero saremmo in presenza di undi una gravità inaudita che richiederebbe l’immediato intervento delle autorità competenti, ad iniziare dal ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica”. A dirlo è il segretario provinciale di Noi Di, Carmine. “Èper diverse ragioni e le istituzioni, governative e parlamentari, non possono far finta di nulla. In primis c’è il falso nell’atto e la presa in giro del presidente Verga ai componenti del Consiglio ...