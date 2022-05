Milan, Suma: “Scudetto più bello dopo rivalità bellissima. Rivisto la squadra di Istanbul” (Di domenica 22 maggio 2022) “Penso sia lo Scudetto più bello della nostra vita perché ne abbiamo vinti molti, ma questo è arrivato punto a punto contro un’Inter fortissima in una rivalità bellissima. Il pubblico è stato pazzesco, Sandro Tonali meraviglioso leader sacro fuoco e oggi si è Rivisto il Milan di Istanbul“. Così Mauro Suma, noto tifoso e giornalista di Milan Tv, ha commentato la vittoria dello Scudetto da parte della formazione rossonera. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) “Penso sia lopiùdella nostra vita perché ne abbiamo vinti molti, ma questo è arrivato punto a punto contro un’Inter fortissima in una. Il pubblico è stato pazzesco, Sandro Tonali meraviglioso leader sacro fuoco e oggi si èildi“. Così Mauro, noto tifoso e giornalista diTv, ha commentato la vittoria delloda parte della formazione rossonera. SportFace.

