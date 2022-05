Mercato Juve, Di Maria: 'Non ho ancora deciso cosa fare' (Di domenica 22 maggio 2022) L'esultanza di Angel Di Maria Torino, 22 maggio 2022 - Ha lasciato il Paris Saint Germain in lacrime e segnando il suo ultimo gol contro il Metz. Adesso Angel Di Maria deve pensare al proprio futuro, ... Leggi su quotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) L'esultanza di Angel DiTorino, 22 maggio 2022 - Ha lasciato il Paris Saint Germain in lacrime e segnando il suo ultimo gol contro il Metz. Adesso Angel Dideve pensare al proprio futuro, ...

Mercato Juve, Di Maria: 'Non ho ancora deciso cosa fare' L'esultanza di Angel Di Maria Torino, 22 maggio 2022 - Ha lasciato il Paris Saint Germain in lacrime e segnando il suo ultimo gol contro il Metz. Adesso Angel Di Maria deve pensare al proprio futuro, ... Mercato Juve, la posizione del club sul rinnovo di De Ligt: i dettagli Le ultime novità sul rinnovo di De Ligt con la Juve Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, negli incontri tra la scuderia Raiola e la Juve non si è parlato solamente di Paul Pogba ma anche del futuro di Matthijs de Ligt, legato al club bianconero fino al 2024. L'idea della Vecchia Signora è quella di prolungare ... Calciomercato.com Juve, critiche pesanti: “Pogba e Di Maria inutili, il problema è Allegri” La Juve ha concluso la sua stagione e ora è pronta a tuffarsi direttamente sul calciomercato. Tra Pogba e Di Maria, nuove critiche ad Allegri ... Calciomercato Napoli: occhi su Bernardeschi Il profilo piace molto a mister Spalletti e la trattativa tra le parti potrebbe prendere vita già nella prossima settimana. Le ultime di mercato in casa Napoli: piace Bernardeschi che lascherà la ... L'esultanza di Angel Di Maria Torino, 22 maggio 2022 - Ha lasciato il Paris Saint Germain in lacrime e segnando il suo ultimo gol contro il Metz. Adesso Angel Di Maria deve pensare al proprio futuro, ...Le ultime novità sul rinnovo di De Ligt con laSecondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, negli incontri tra la scuderia Raiola e lanon si è parlato solamente di Paul Pogba ma anche del futuro di Matthijs de Ligt, legato al club bianconero fino al 2024. L'idea della Vecchia Signora è quella di prolungare ... Juve, si cambia in difesa: la pista Gabriel La Juve ha concluso la sua stagione e ora è pronta a tuffarsi direttamente sul calciomercato. Tra Pogba e Di Maria, nuove critiche ad Allegri ...Il profilo piace molto a mister Spalletti e la trattativa tra le parti potrebbe prendere vita già nella prossima settimana. Le ultime di mercato in casa Napoli: piace Bernardeschi che lascherà la ...