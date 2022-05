Maxi schermo: appello alla collaborazione del Comune di Salerno (Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Il Comune di Salerno, recependo le sollecitazioni di un gran numero di sportivi, ha posto in essere ogni utile iniziativa per installare un Maxischermo che consentisse ad una parte di sostenitori granata di assistere collettivamente alla gara Salernitana-Udinese, assicurando la disponibilità di uno spazio adeguato come Piazza della Libertà. È cominciata così una intensa fase di lavoro (condiviso con le Autorità responsabili dell’Ordine Pubblico e della Sicurezza) con soprallughi, verifiche, progetti e piani operativi in dinamica evoluzione per assicurare un ordinato e sicuro svolgimento di questo appuntamento granata che il Comune di Salerno aveva immaginato rivolto soprattutto ai nuclei familiari con bambini. In tale ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 22 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Ildi, recependo le sollecitazioni di un gran numero di sportivi, ha posto in essere ogni utile iniziativa per instre unche consentisse ad una parte di sostenitori granata di assistere collettivamentegara Salernitana-Udinese, assicurando la disponibilità di uno spazio adeguato come Piazza della Libertà. È cominciata così una intensa fase di lavoro (condiviso con le Autorità responsabili dell’Ordine Pubblico e della Sicurezza) con soprallughi, verifiche, progetti e piani operativi in dinamica evoluzione per assicurare un ordinato e sicuro svolgimento di questo appuntamento granata che ildiaveva immaginato rivolto soprattutto ai nuclei familiari con bambini. In tale ...

