Inter - Samp: Perisic fuori in barella, ovazione San Siro (Di domenica 22 maggio 2022) Ivan Perisic ha lasciato il campo di San Siro in barella, dopo un infortunio subito durante la sfida contro la Sampdoria. Al 57', il croato è andato a terra da solo durante un'azione di attacco dei ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 22 maggio 2022) Ivanha lasciato il campo di Sanin, dopo un infortunio subito durante la sfida contro ladoria. Al 57', il croato è andato a terra da solo durante un'azione di attacco dei ...

Advertising

SkySport : ?? Bolgia a San Siro per l'arrivo dell'Inter ?? Le formazioni ufficiali contro la Samp ?? - cmdotcom : La #Sampdoria perde i pezzi in vista dell'Inter: allenamento a parte per #Caputo, out pure Conti, #Sensi e Giovinco… - Inter : ?? | SAMIR 77'- Ci prova la Samp ma #Handanovic chiude lo specchio nerazzurro ?? #InterSampdoria 3?? - 0?? #FORZAINTER ???? - Moixus1970 : RT @sportmediaset: Inter, la vittoria più amara: tris alla Samp, ma Inzaghi chiude secondo #intersampdoria #sportmediaset - sportmediaset : Inter, la vittoria più amara: tris alla Samp, ma Inzaghi chiude secondo #intersampdoria #sportmediaset… -