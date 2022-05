Il Paris Saint-Germain licenzia Leonardo, l’esonero dopo la conferma di Mbappé (Di domenica 22 maggio 2022) Non sarà più Leonardo il direttore sportivo del Paris Saint-Germain, secondo i media francesi, dopo l’esonero arrivato ieri sera, 21 maggio, con l’ultima partita in Ligue 1 del club parigino. Il licenziamento di Leonardo, 52 anni e in carica dal 2019, arriva subito dopo la conferma del contratto dell’attaccante francese Kylian Mbappé, che ha rinnovato per altri tre anni con il Psg. Quest’ultima per Leonardo era la seconda volta che ricopriva l’incarico di direttore sportivo del Psg, dopo la prima esperienza tra il 2011 e il 2013. Stando però alle indiscrezioni dei media francesi, il club presieduto da Nasser Al-Khelaïfi starebbe preparando una nuova fase, soprattutto ... Leggi su open.online (Di domenica 22 maggio 2022) Non sarà piùil direttore sportivo del, secondo i media francesi,arrivato ieri sera, 21 maggio, con l’ultima partita in Ligue 1 del club parigino. Ilmento di, 52 anni e in carica dal 2019, arriva subitoladel contratto dell’attaccante francese Kylian, che ha rinnovato per altri tre anni con il Psg. Quest’ultima perera la seconda volta che ricopriva l’incarico di direttore sportivo del Psg,la prima esperienza tra il 2011 e il 2013. Stando però alle indiscrezioni dei media francesi, il club presieduto da Nasser Al-Khelaïfi starebbe preparando una nuova fase, soprattutto ...

