Advertising

CremoniniCesare : Il 22 maggio 2012 usciva l’album “La teoria dei colori”. Il comico, La nuova stella di Broadway, Una come te, I lov… - trash_italiano : io durante il mio primo viaggio in Spagna: - chiaxdlibyh : RT @CremoniniCesare: Il 22 maggio 2012 usciva l’album “La teoria dei colori”. Il comico, La nuova stella di Broadway, Una come te, I love y… - andrewsword2 : RT @BarbyTifaInter: Il mio viaggio perfetto : Messico ?? Madagascar ?? Giappone E il vostro? - AndyHayes100 : RT @SfigataMente: Ogni mattina pubblico la citazione di un libro che ho letto insieme ad una foto del mio archivio. Oggi vi racconto di un… -

la Repubblica

... 'Non si è mai abbastanza preparati per l'avventura della maternità, ma averti alfianco rende sicuramente ilpiù facile... Grazie mamma - ha scritto la giovane - . Sono così fortunata ad ...Oltre due mesi nell' oceano Atlantico in barca a vela, a caccia di microplastiche, cioè delle particelle che minano la salute dei mari. Da Cape Canaveral a Genova , con il compito di restituire poi ... "Il mio viaggio due mesi in barca a Vela nell'oceano Atlantico per dare la caccia alle microplastiche" «La mattina del 18 maggio io e il mio compagno Mauro ci accorgiamo che Penelope non è più in casa. Abbiamo quattro cani, siamo una famiglia allargata, un modello sovietico di uomo e cane ..."Cosa vuole dire per un ragazzo autistico essere libero È possibile" tre papà parlano di autismo e famiglia.