Formazioni ufficiali Salernitana Udinese | le scelte degli allenatori

(Di domenica 22 maggio 2022) Ledimatch valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022.(3-5-2): Belec; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, L.Coulibaly, Bohinen, Verdi, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric. All. Nicola(3-5-2): Padelli; Becao, Nuytinck, Perez; Molina, Pereyra, Wallace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Nestorovski. All. Cioffi L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SkySport : ?? Bolgia a San Siro per l'arrivo dell'Inter ?? Le formazioni ufficiali contro la Samp ?? - DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di #InterSampdoria - DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di #SassuoloMilan - TuttoVenezia : #Venezia-#Cagliari, le formazioni ufficiali: #Agostini si affida a #JoaoPedro e #Pavoletti, #Cuisance in appoggio a… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Venezia-Cagliari, le formazioni ufficiali -

di Stefano Belli}, VIA! La diretta di Sassuolo Milan potrebbe consegnare lo scudetto nelle mani dei rossoneri: Stefano Pioli ha già fatto 4 punti in più dell'anno scorso e, se ...di Fabio Belli), VIA! Solo pochi istanti alla diretta di Inter Sampdoria , che ci dirà se i nerazzurri compiranno la miracolosa rimonta vincendo lo scudetto. L'anno scorso ...Tutto pronto per la sfida decisiva tra Salernitana e Udinese: Nicola punta su Bonazzoli per ottenere una miracolosa salvezza ...Le formazioni ufficiali di Venezia Cagliari match valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Venezia Cagliari, match ...