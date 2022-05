Dazn: Hanno cominciato i napoletani a graffiare le auto degli spezzini (Di domenica 22 maggio 2022) Finalmente Dazn decide di dare informazioni più precise riguardo agli incidenti accaduto al Picco dopo 10? dal fischi d’inizio di Spezia-Napoli «È stato confermato che tutto è partito fuori dallo stadio prima del fischio d’inizio. Due pulmini dei tifosi del Napoli avrebbero cominciato a raschiare e rovinare le macchine lungo la strada. Di contro i tifosi dello Spezia avrebbero ammaccato i pulmini dei tifosi del Napoli. Al 12? invece si sono accalorati gli animi dei tifosi del Napoli e Spalletti è subito corso, seguito da Lorenzo Insigne che si è alzato dalla panchina, per cercare di placare gli animi dei tifosi. Poi c’è stata un’invasione di campo dei tifosi dello Spezia e anche Thiago Motta e alcuni giocatori Hanno cercato di fermarli. Ci sarà un’indagine aperta dal Procura Federale che ha visto tutte le immagini. Sembra che non ci ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 22 maggio 2022) Finalmentedecide di dare informazioni più precise riguardo agli incidenti accaduto al Picco dopo 10? dal fischi d’inizio di Spezia-Napoli «È stato confermato che tutto è partito fuori dallo stadio prima del fischio d’inizio. Due pulmini dei tifosi del Napoli avrebberoa raschiare e rovinare le macchine lungo la strada. Di contro i tifosi dello Spezia avrebbero ammaccato i pulmini dei tifosi del Napoli. Al 12? invece si sono accalorati gli animi dei tifosi del Napoli e Spalletti è subito corso, seguito da Lorenzo Insigne che si è alzato dalla panchina, per cercare di placare gli animi dei tifosi. Poi c’è stata un’invasione di campo dei tifosi dello Spezia e anche Thiago Motta e alcuni giocatoricercato di fermarli. Ci sarà un’indagine aperta dal Procura Federale che ha visto tutte le immagini. Sembra che non ci ...

