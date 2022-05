Così la Rai sta boicottando il referendum sulla giustizia: la denuncia di Pietro Senaldi (Di domenica 22 maggio 2022) A tre settimane dai referendum sulla giustizia il 44% degli italiani non sa neppure che sarà chiamato alle urne. La denuncia la fa l'onorevole Michele Anzaldi, di Italia Viva, già segretario della Commissione Parlamentare di Vigilanza sulla Rai, ruolo nel quale, quando era ancora del Pd, fece il diavolo a quattro per difendere temi e giornalisti progressisti e screditare sistematicamente qualsiasi voce dissonante. Oggi, che sul tema magistratura è contro i suoi ex compagni, il deputato renziano si accorge che la comunicazione pubblica è manipolata dalla sinistra, e denuncia «una disinformazione grave in aperta violazione delle norme su pluralismo e par condicio». Benvenuto dall'altra parte della barricata, ex compagno. Per quanto Anzaldi non sia il più autorevole difensore della ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 22 maggio 2022) A tre settimane daiil 44% degli italiani non sa neppure che sarà chiamato alle urne. Lala fa l'onorevole Michele Anzaldi, di Italia Viva, già segretario della Commissione Parlamentare di VigilanzaRai, ruolo nel quale, quando era ancora del Pd, fece il diavolo a quattro per difendere temi e giornalisti progressisti e screditare sistematicamente qualsiasi voce dissonante. Oggi, che sul tema magistratura è contro i suoi ex compagni, il deputato renziano si accorge che la comunicazione pubblica è manipolata dalla sinistra, e«una disinformazione grave in aperta violazione delle norme su pluralismo e par condicio». Benvenuto dall'altra parte della barricata, ex compagno. Per quanto Anzaldi non sia il più autorevole difensore della ...

