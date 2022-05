Come sta Giorgio Napolitano, le ultime (Di domenica 22 maggio 2022) Nella mattina di domenica 22 maggio sono arrivati aggiornamenti sulle condizioni di Giorgio Napolitano. Il presidente emerito della Repubblica è stato operato all'addome con una tecnica mini-invasiva presso l'ospedale Spallanzani di Roma. Attualmente è ricoverato in terapia intensiva. Secondo, inoltre, quanto riporta Rai News l'intervento era stato programmato. Le ultime sulle condizioni di Giorgio Napolitano L'intervento chirurgico è stato eseguita dell'equipe del professor Giuseppe Maria Ettorre. Il quadro clinico di Giorgio Napolitano risulta essere stazionario. L'operazione, in base a quanto comunicato, è riuscita e la prognosi resta riservata. A eseguire l'operazione un professionista che rappresenta un'eccellenza nel campo della chirurgia. RaiNews riporta un ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 22 maggio 2022) Nella mattina di domenica 22 maggio sono arrivati aggiornamenti sulle condizioni di. Il presidente emerito della Repubblica è stato operato all'addome con una tecnica mini-invasiva presso l'ospedale Spallanzani di Roma. Attualmente è ricoverato in terapia intensiva. Secondo, inoltre, quanto riporta Rai News l'intervento era stato programmato. Lesulle condizioni diL'intervento chirurgico è stato eseguita dell'equipe del professor Giuseppe Maria Ettorre. Il quadro clinico dirisulta essere stazionario. L'operazione, in base a quanto comunicato, è riuscita e la prognosi resta riservata. A eseguire l'operazione un professionista che rappresenta un'eccellenza nel campo della chirurgia. RaiNews riporta un ...

