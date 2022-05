Cagliari, Giulini è una furia con Sky: lite con Caressa | VIDEO (Di domenica 22 maggio 2022) Il Cagliari è retrocesso in Serie B dopo il pareggio nell’ultima giornata del campionato di Serie A contro il Venezia. Al termine della partita, il presidente Tommaso Giulini, si è presentato ai microfoni di Sky Sport ed è scoppiata una lite con Fabio Caressa. “Caressa, non ti rispondo, sei stato il primo a farci un’infamata la scorsa settimana, non ti rispondo. Non avete verificato le voci sulla cessione del club, proprio nella settimana più delicata”, ha detto Giulini. “Ho riportato una notizia che mi era arrivata in quel momento e che alcuni nostri giornalisti avevano riportato. Non è un’infamata, se un giornalista ha una notizia la dice”, risponde Caressa. “Lei è stato chiaro: se pensa che riportare una notizia sia un’infamata alla società, mi spiego tante cose. ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 22 maggio 2022) Ilè retrocesso in Serie B dopo il pareggio nell’ultima giornata del campionato di Serie A contro il Venezia. Al termine della partita, il presidente Tommaso, si è presentato ai microfoni di Sky Sport ed è scoppiata unacon Fabio. “, non ti rispondo, sei stato il primo a farci un’infamata la scorsa settimana, non ti rispondo. Non avete verificato le voci sulla cessione del club, proprio nella settimana più delicata”, ha detto. “Ho riportato una notizia che mi era arrivata in quel momento e che alcuni nostri giornalisti avevano riportato. Non è un’infamata, se un giornalista ha una notizia la dice”, risponde. “Lei è stato chiaro: se pensa che riportare una notizia sia un’infamata alla società, mi spiego tante cose. ...

