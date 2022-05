Atalanta-Empoli, match analysis. La notte dei record, la notte della delusione: ecco i dati dell’ultima sconfitta paradosso (Di domenica 22 maggio 2022) L’Atalanta è arrivata al capolinea di questa stagione lunga 52 partite. La squadra di Gasperini si è giocata le ultime fiches di qualificazione alla prossima Conference League contro l’Empoli di Andreazzoli. Non è bastata però la buona volontà di tutti … Leggi su ecodibergamo (Di domenica 22 maggio 2022) L’è arrivata al capolinea di questa stagione lunga 52 partite. La squadra di Gasperini si è giocata le ultime fiches di qualificazione alla prossima Conference League contro l’di Andreazzoli. Non è bastata però la buona volontà di tutti …

Advertising

Agenzia_Ansa : SERIE A I La Fiorentina batte la Juventus 2-0 e conquista la Conference League. L'Empoli corsara a Bergamo, Atalant… - Atalanta_BC : ?? Così in campo per #AtalantaEmpoli! ?? Here's your Starting XI to face Empoli! Presented by @Plus500 #SerieATIM… - Gazzetta_it : Serie A. L'Empoli gela l'Atalanta: dopo cinque anni Gasp resta senza Europa #atalantaempoli - MondoPrimavera : Non solo Baldanzi, altri giovani a disposizione di Andreazzoli per la gara contro l'Atalanta ??? di ieri - infoitsport : L’Atalanta cede in casa all’Empoli, niente Europa -