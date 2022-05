Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 maggio 2022)DEL 21 MAGGIOORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE DOVE CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DI BUFALOTTA SEMPRE PER INCIDENTE MA IN CARREGGIATA INTERNA FORTI RALLENTAMENTI NEL TRATTO TRA CASILINA E ARDEATINA PASSIAMO ALLE CONSOLARI SULLA CASSIA CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA APPIA, DOVE CI SONO CODE NEI PRESSI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, VERSO ALBANO LAZIALE PER IL TRAFFICO IN USCITA DALLA CAPITALE, SULL’AURELIA RALLENTAMENTI TRA VIA DI MALAGROTTA E CASTEL DI GUIDO PER CHI E’ DIRETTO VERSO OSTIA, TRAFFICATA POI LA VIA COLOMBO, LE CODE VANNO DA VIA DI MEZZO CAMMINO A VIA DI ACILIA E ANCORA FORTI DISAGI SULLA ...