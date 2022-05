Ultime Notizie – Merano | 17enne ustionato in officina | è grave

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 21 maggio 2022) Unè rimastomentein un’. Il ragazzo era impiegato in una carrozzeria, durante un percorso di alternanza scuola-lavoro, quando si è verificato un ritorno di fiamma che lo ha colpito. Ora si trova in condizioni molto gravi, in prognosi riservata e in pericolo di vita. Nell’incidente è rimasto ferito anche un 36enne. “Non staremo a guardare, il lutto non ci basta: seguiranno scioperi e mobilitazioni studentesche in tutto il paese” annuncia l’Unione degli Studenti. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione