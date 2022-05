Ucraina | Draghi conferma a Zelensky il sostegno dell’Italia

(Di sabato 21 maggio 2022) ROMA – Il presidente del consiglio dei ministri, Mario(foto), ha avuto una conversazione telefonica con il presidente dell’, Volodymyr, in merito agli ultimi sviluppi del conflitto. Le fonti di palazzo Chigi precisano che, nel corso del colloquio,ha assicurato il costanteall’, anche con riferimento alla necessità di approvare il sesto pacchetto di sanzioni, all’esigenza di sbloccare i porti e al supporto per l’ingresso dell’nella Unione Europea. L'articolo L'Opinionista.

Nel corso del colloquio Mario Draghi ha assicurato il costante sostegno dell'Italia all'Ucraina, anche con riferimento alla necessità di approvare il sesto pacchetto di sanzioni, all'esigenza di sbloccare i porti e al supporto per l'ingresso dell'Ucraina nella Unione Europea. "Ho ringraziato Draghi per il sostegno incondizionato all'Ucraina sulla strada per l'Ue" ha scritto Zelensky in un tweet.