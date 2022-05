Ucraina: comandante Volynskyi lascia Azovstal, 'non ci sono più Marine in acciaieria' (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Serhiy Volynskyi, comandante dei Marines che difendono Mariupol, ha lasciato Azovstal. Il video è stato mostrato dai media russi. Nel video, 'Volyna' afferma che non ci sono più Marines nell'acciaieria. E' quanto si legge sul canale Telegram di Ria Top News. Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - Serhiydeis che difendono Mariupol, hato. Il video è stato mostrato dai media russi. Nel video, 'Volyna' afferma che non cipiùs nell'. E' quanto si legge sul canale Telegram di Ria Top News.

