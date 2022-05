Tamberi, Birmingham per risalire Esame con i big verso i Mondiali (Di sabato 21 maggio 2022) Gianmarco Tamberi, 29 anni, è campione olimpico in carica del salto in alto Tutto pronto per il secondo atto della Diamond League di atletica leggera. Oggi pomeriggio il circuito internazionale farà ... Leggi su quotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Gianmarco, 29 anni, è campione olimpico in carica del salto in alto Tutto pronto per il secondo atto della Diamond League di atletica leggera. Oggi pomeriggio il circuito internazionale farà ...

Advertising

michelemazzo23 : RT @atleticaitalia: ?? Birmingham: Tamberi per mettere le ali ?? domani @Diamond_League: il campione olimpico Gianmarco Tamberi torna in gar… - atleticaitalia : ?? Birmingham: Tamberi per mettere le ali ?? domani @Diamond_League: il campione olimpico Gianmarco Tamberi torna in… -