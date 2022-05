Roma, alimenti non tracciabili e irregolarità tributarie: multati B&B e minimarket della Capitale (Di sabato 21 maggio 2022) Roma – E dopo quella di giovedì, anche ieri, 20 maggio 2022, è stata effettuata analoga operazione interforze ad alto impatto questa volta nell’area di piazza Vittorio Emanuele II, in particolare all’interno dei “Giardini Nicola Calipari”, così come stabilito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in Prefettura. Hanno partecipato ai servizi, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale di Roma Capitale. Massima è stata l’attenzione alla “Sicurezza Urbana” della zona con la verifica e il controllo di persone irregolari, lotta all’abusivismo, impegno nella prevenzione e repressione dei fenomeni di spaccio di droga e con controlli amministrativi nei riguardi dei numerosi esercizi. L’obiettivo specifico del servizio è stato quello di intensificare il ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 21 maggio 2022)– E dopo quella di giovedì, anche ieri, 20 maggio 2022, è stata effettuata analoga operazione interforze ad alto impatto questa volta nell’area di piazza Vittorio Emanuele II, in particolare all’interno dei “Giardini Nicola Calipari”, così come stabilito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, in Prefettura. Hanno partecipato ai servizi, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale di. Massima è stata l’attenzione alla “Sicurezza Urbana”zona con la verifica e il controllo di persone irregolari, lotta all’abusivismo, impegno nella prevenzione e repressione dei fenomeni di spaccio di droga e con controlli amministrativi nei riguardi dei numerosi esercizi. L’obiettivo specifico del servizio è stato quello di intensificare il ...

Advertising

ilfaroonline : Roma, alimenti non tracciabili e irregolarità tributarie: multati B&B e minimarket della Capitale - Terry43887542 : RT @rcolosimo: Idee da riprendere e ampliare anche a Roma. Vedrei bene, invece di piste da sci o pareti da scalare, un'idea legata ad un ec… - Rog_2 : RT @rcolosimo: Idee da riprendere e ampliare anche a Roma. Vedrei bene, invece di piste da sci o pareti da scalare, un'idea legata ad un ec… - rcolosimo : Idee da riprendere e ampliare anche a Roma. Vedrei bene, invece di piste da sci o pareti da scalare, un'idea legata… - marco_alimenti : A cuore aperto vi dico che per me questa coppa è importantissima. Sono un 2003 e anche se abbiamo vinto nel 2008, i… -