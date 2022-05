Potenza. Rocco Langone, la moglie Donatella e il figlio Giovanni rapiti in Mali (Di sabato 21 maggio 2022) Una coppia originaria di Potenza e il loro figlio è stata rapita in Mali. I tre rapiti, a quanto si è appreso, sono Rocco Langone, la moglie Maria Donata Caivano cnosciuta come Donatella e il figlio Giovanni. Insieme a loro è stato sequestrato anche un cittadino del Togo. Il sequestro è stato compiuto da “uomini armati”, ha riferito una fonte della sicurezza Maliana senza fornire dettagli su chi potrebbero essere i rapitori che hanno agito in località Sincina, nel sud-est del Paese. La fonte afferma che sono in corso “contatti diplomatici”, facendo intuire l’esistenza di trattative. La località del rapimento si trova “a una decina di chilometri da Koutiala”, ha precisato un politico locale riferendosi ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 21 maggio 2022) Una coppia originaria die il loroè stata rapita in. I tre, a quanto si è appreso, sono, laMaria Donata Caivano cnosciuta comee il. Insieme a loro è stato sequestrato anche un cittadino del Togo. Il sequestro è stato compiuto da “uomini armati”, ha riferito una fonte della sicurezzaana senza fornire dettagli su chi potrebbero essere i rapitori che hanno agito in località Sincina, nel sud-est del Paese. La fonte afferma che sono in corso “contatti diplomatici”, facendo intuire l’esistenza di trattative. La località del rapimento si trova “a una decina di chilometri da Koutiala”, ha precisato un politico locale riferendosi ...

